El US Open aceptará a los tenistas rusos y bielorrusos bajo bandera neutral

Mientras la Guerra que emprendió Rusia sobre Ucrania, el mundo del deporte (y más también) quedó dividido entre quienes permiten la presencia de deportistas del país invasor y quienes no. Por caso, Wimbledon los vetó. El Gran Slam, acaso, más emblemático del mundo no dejará jugar a tenistas rusos y bielorrusos siguiendo un mandamiento del Gobierno británico que pidió abiertamente su exclusión para intentar erosionar a Rusia y sus países satélites. Una medida que recibió un duro revés de la ATP y la WTA que retiraron los puntos en disputa para hombres y mujeres.

En cambio, el US Open notificó que los tenistas de Rusia y Bielorrusia podrán disputar el Abierto de Estados Unidos de 2022 pero deberán hacerlo bajo bandera neutral. El anuncio lo hizo la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) a partir de un comunicado. "La USTA permitirá que todos los jugadores elegibles, independientemente de su nacionalidad, compitan en el Abierto de EEUU de 2022, pero solo bajo una bandera neutral. Junto con los otros Grand Slams, la ITF, la ATP y la WTA, la USTA, propietaria y operadora del US Open, ha condenado previamente, y continúa condenando, la invasión no provocada e injusta de Ucrania por parte de Rusia", informó y sostuvo que cada Grand Slam tuvo que enfrentarse a “circunstancias únicas”, y en su caso permitirá “que compitan todos los jugadores cualificados, independientemente de su nacionalidad”.

Si bien la USTA apoyó la prohibición de Rusia y Bielorrusia de las competiciones internacionales por equipos y, también, la decisión de que los jugadores de esas naciones compitan bajo una bandera neutral en otros torneos. Asimismo, la organización del Abierto dijo que trabajará con los jugadores y sus circuitos para que usen el certamen como “plataforma” para promover su programa humanitario “Tennis Plays for Peace”, y además anunciará pronto una nueva ayuda financiera para Ucrania. “La USTA responderá muy pronto con un amplio conjunto de iniciativas que incluirán una importante asistencia financiera y otros programas para apoyar aún más la ayuda humanitaria y al pueblo de Ucrania”, añadió en el comunicado Mike McNulty, presidente de la USTA.

Por esto, Daniil Medvedev, que se perderá Wimbledon y dijo que esta medida le parecía "injusta", sí podrá estar en Nueva York para defender el título que ganó en 2021. Junto con el actual número 1 del mundo, también se verán beneficiados jugadores de la talla de Andrey Rublev, Karén Jachánov, Iliá Ivashka o Aslán Karátsev, entre los hombres, y Aryna Sabalenka, Victoria Azárenka, Daria Kasátkina, Veronika Kudermétova, Yekaterina Aleksándrova o Liudmila Samsónova, entre las mujeres.

El enojo en Ucrania:

La media del US Open no cayó bien en Ucrania. Por caso, el exjugador ucraniano Sergiy Stakhovsky condenó la decisión de la Federación estadounidense. "No puedes ponerle precio a poder vivir contigo mismo", tuiteó Stakhovsky, quien se retiró del tenis a principios de este año y se unió a las fuerzas de reserva de Ucrania en Kiev. "Saludo a Wimbledon, la única entidad que tiene un código moral", agregó.