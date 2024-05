Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, arranca este domingo con la presentación del español Carlos Alcaraz, N°3 del ranking ATP, como plato fuerte de una jornada que estará repleta de partidos y que será transmitida por Star+.

El jugador de 21 años, que intentará ganar por primera ver el Abierto de Francia, se medirá en el estadio Philippe Chatrier frente al estadounidense Jeffrey John Wolf, proveniente de la qualy y que actualmente ocupa el 107° puesto en el escalafón mundial.

Alcaraz, la gran última aparición del tenis mundial, tiene dos títulos de Grand Slam en su haber, US Open 2022 y Wimbledon 2023, y va por su primera alegría en la tierra batida de París, con Novak Djokovic, N°1 del mundo, y Jannik Sinner, N°2, como grandes adversarios en su objetivo.

El año pasado, Alcaraz cayó en semifinales frente a Djokovic (IMAGO)

La acción de este domingo comenzará a las 11 AM, hora de París, y el duelo de Alcaraz será el segundo turno de la cancha principal, ya que la misma tendrá como apertura el partido del cuadro femenino que animarán la italiana Lucía Bronzetti frente a la japonesa Naomi Osaka.

Además de estos dos encuentros, otros partidos fuertes de la jornada serán: Stanislas Wawrinka vs. Andy Murray, Richard Gasquet vs. Borna Coric y Nicolás Jarry vs. Corentin Moutet, entre otros.

La agenda de partidos del domingo 26 de mayo en Roland Garros 2024

*Toda la programación está expresada en horario francés

*Toda la programación está expresada en horario francés

¿Cuándo debuta Rafael Nadal en Roland Garros 2024?

En lo que seguramente sea su última participación en Roland Garros, el español Rafael Nadal tendrá un complicado debut en el polvo de ladrillo francés frente al alemán Alexander Zverev, 4° preclasificado. El duelo tendrá lugar este lunes 27 de mayo en el mediodía de París.

¿Cuándo debuta Novak Djokovic en Roland Garros 2024?

El serbio, N°1 del mundo, hará su presentación en Roland Garros el lunes 27 frente al local Pierre-Hugues Herbert.

Cómo ver online todos los partidos de Roland Garros 2024

Los encuentros del segundo Grand Slam del año se pueden ver en vivo y en directo por la plataforma Star+.