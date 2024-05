Cada vez falta menos para que comience el cuadro principal de Roland Garros, el gran slam parisino de polvo de ladrillo que tendrá a Rafael Nadal participando como jugador por última vez. El sorteo no fue nada ameno con Rafa que debe enfrentar en la primera ronda a Alexander Zverev, quien viene de consagrarse campeón en el Masters 1000 de Roma. Nadal siempre será candidato en Roland Garros porque es prácticamente el patio de su casa, pero quien también es considerado como uno de los posibles ganadores de Carlos Alcaraz.

Charly, que viene de una gira complicada en tierra batida y con un dolor en su antebrazo, se refirió a lo que será la última participación de Rafa en Roland Garros: “Sé que es un torneo muy especial para él y es una pena que esta sea su última participación. Me quiero centrar en disfrutar de su último torneo aquí para él, quiero disfrutar de su tenis. Obviamente, todo tiene su final, pero sinceramente no quiero verle retirándose pronto ni jugando sus últimos torneos”.

Además, al ser consultado si quería que le toque Nadal en sorteo del cuadro principal para enfrentarlo en primera ronda, Charly dijo entre risas: “Sinceramente, no. Cuando vi que había un 50% de posibilidades… di las gracias”.

Rafa va por su decimoquinto Roland Garros. (Foto: IMAGO).

¿Quién es su principal amenaza?

“Yo también vengo de una lesión, así que cada rival es un gran reto para mí. Jannik está teniendo una temporada increíble. Según lo veo, no importa que venga de una lesión, tiene la capacidad para jugar a un gran nivel para ganar, lo mismo con Rafa o Djokovic. Probablemente no les veamos jugar su mejor tenis, pero es un Grand Slam, Roland Garros, así que tendrán opción de ganar el torneo. Cuando vi las noticias sobre su lesión (de Sinner), le escribí para desearle una rápida recuperación, que esperaba verle aquí, que es fantástico tener a los mejores jugadores en un torneo”, dijo el murciano.

¿Cuáles son sus sensaciones en la previa de Roland Garros?

Carlos Alcaraz no obtuvo los mejores resultados en la gira previa a Roland Garros y a la hora de analizar cómo llega al grand slam parisino, el ex número 1 del mundo afirmó: “Me siento mejor. Cada entreno que he hecho, tanto aquí como en casa, ha sido muy bueno, cada vez me siento mejor. Por lo menos puedo entrenar y golpear sin dolor. Es un buen comienzo, tengo ganas de jugar mi primer partido en Roland Garros”.

Además, agregó: “Este torneo es una de las razones principales por las que entreno cada día, por lo que quiero mejorar como jugador para poder ganarlo. Decidí jugar aquí hace mucho tiempo, hace unas semanas, porque ya me sentía mejor. Hemos hecho un gran trabajo para recuperarnos de la lesión. Hicimos todo en su debido tiempo. Empezamos a golpear bolas al 30% para luego aumentar la intensidad”.

¿Cómo está del antebrazo?

“No me van a creer, pero no sé lo que me pasa en el antebrazo. Cuando me hago las pruebas, mi equipo y los médicos me explican qué tengo, les escucho, pero se me olvida, me centro en lo que me dicen que tengo que hacer. Recuerdo que me dijeron que no sería nada serio, que no llevaría mucho tiempo, pero aquí estamos recuperándonos. No siento ningún dolor en los entrenamientoss cuando salto a pista, pero sigo pensando en ello cuando golpeo la derecha. Es algo que tengo que cambiar para el debut”, concluyó Carlos Alcaraz.