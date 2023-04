Este miércoles cinco de abril en Lisboa, capital de Portugal, se llevó a cabo el 47º Congreso de la UEFA, para elegir al presidente de la entidad europea para los próximos cuatro años (entre otras cuestiones a plantear como el conocimiento del informe financiero y del informe de auditoría y la elección de los miembros del Comité Ejecutivo).

Al respecto, por unanimidad, Aleksander Čeferin fue reelegido como la máxima autoridad. Por tal elección, el esloveno de 55 años que en 2016 reemplazó a Michel Platini, manifestó su agradecimiento por la renovación del apoyo: "Es un gran honor, pero sobre todo es una gran responsabilidad hacia el fútbol. Haré todo lo posible para no decepcionar".

Aleksander Čeferin resaltó su modelo de gobierno

“Nos enfrentamos a una globalización galopante, y todo lo que ello implica. Beneficios y riesgos también. No lo olvidemos. Ha habido tentaciones, e incluso intentos, de crear nuevos modelos, pero chocan con el modelo europeo que tenemos. Valoramos tanto. Nuestro modelo se basa en el mérito deportivo. De donde venimos, el mérito no tiene precio'', apuntó Aleksander Čeferin.

Asimismo, en lo que fue el 47º Congreso de la UEFA, el esloveno, que fue reelegido este miércoles como presidente de la entidad por los próximos 4 años, agregó: ''El mérito no se puede reclamar, y el mérito no se puede adquirir. Solo se puede ganar. Temporada tras temporada. la cancha. No hay lugar para carteles en este continente. Creo que lo hemos dejado claro, todos juntos”.