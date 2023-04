Hay un partido se lleva las miradas en la jornada de LaLiga, la visita del Atlético de Madrid al Camp Nou tiene un condimento inesperado, la visita de Antonie Griezmann a su ex equipo ha despertado distintas reacciones en la ciudad de Cataluña.

En las horas previas al decisivo partido entre el Barça y el Atlético de Madrid, algunos aficionados han reportado la aparición de misteriosas pancartas con distintos mensajes críticos dedicados a Antoine Griezmann en la ciudad. Y claro, dado que el jugador francés regresará por primera vez al Camp Nou en un enfrentamiento que marcará el futuro de LaLiga, también habló de su estadía en Cataluña.

Griezmann dejó algunos mensajes también, porque no fueron sus mejores años mientras fue jugador de Barcelona, tuvo que lidiar con un buen número de cosas que no le gustaron y en una entrevista con DAZN las listó una a una, "tuve un primer año complicado, de suplente, de no jugar, de cambiar a otro sistema, tuve que jugar en otra posición. Tenía que acostumbrarme a todo eso", dijo el francés.

Que sin embargo aseguró que el segundo año sí pudo disfrutar "me gustó mi segundo año, disfruté". Griezmann jugó 48 partidos, en los que marcó 15 goles y dio cuatro asistencias. Pero, en contra partida sólo en 41 juegos fue titular y sólo jugó 18 partidos completos.

En ese clima y en medio de estas declaraciones y con las frases que cubren la ciudad, Griezmann volverá a Camp Nou, anuque hay quienes alegan que lo que está sucediendo en la ciudad es parte de una campaña publicitaria de algún tipo, han logrado el objetivo de poner al Principito en la escena antes del gran juego de la fecha.