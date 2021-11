El entrenador del Tottenham hasta el último fin de semana era Nuno Espírito Santo, que se hizo cargo del equipo hasta la derrota del sábado ante Manchester United por la Premier League. Los malos resultados llevaron a la dirigencia del club londinense a despedir al portugués.

En tiempo récord, Spurs arregló con Antonio Conte, uno de los mejores entrenadores en el mercado de la agencia libre y ya se encuentra listo para comenzar a darle indicaciones al plantel. El italiano llegó tras haber tenido una última experiencia en Inter de Milán hasta mayo de este año.

Ya se conoció que en su segundo ciclo en la Premier League, tras su paso por Chelsea entre 2016 y 2018, tendrá de entrada un presupuesto de 150 millones de libras para utilizar en el mercado de pases y así potenciar al equipo. Pero la única cifra millonaria no es aquella, si no que el DT cobrará un dineral que lo posiciona alto en la lista de mejor pagados de la liga, según el medio inglés The Sun.

LOS DT MEJOR PAGADOS DE LA PREMIER LEAGUE

5. Marcelo Bielsa

El Loco, con su estilo particular, llevó a Leeds a la máxima categoría del fútbol inglés y consiguió una histórica novena posición en la última temporada. Su nuevo contrato consta de 8 millones de libras anuales.

4. Brendan Rodgers

Vinculado con los clubes grandes, es uno de los entrenadores con mayor proyección de la Premier League. El norirlandés ganó la FA Cup y la Community Shield con Leicester y cobra 10 millones de libra por año.

3. Jurgen Klopp

Tras haber llevado a Borussia Dortmund a lo más alto en Alemania, Klopp recaló en Liverpool y se convirtió en un símbolo. Les dio la Champions League a los de Anfield Road y tiene un salario de 15 millones de libras anuales.

2. Antonio Conte

El flamante entrenador de Tottenham llegó para ocupar el lugar de Nuno Espírito Santo y se coloca al mismo nivel que Jurgen Klopp, con 15 millones de libras anuales.

1. Josep Guardiola

El caudal de juego que generó en su ciclo en Barcelona lo catapultó a ser considerado como uno de los mejores entrenadores de esta era. El español es el mejor pagado de la Premier League con un salario de 20 millones de libras por año.