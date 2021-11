La bomba más grande del último mercado de pases fue el pase de Lionel Messi a Paris Saint-Germain. La Pulga no renovó, sorpresivamente, su contrato con Barcelona tras 21 años de relación y terminó yéndose del club en el que se convirtió en el máximo ídolo de la historia.

Todavía existen detalles de la ruptura que no son de público conocimiento y los protagonistas van aclarando sus puntos de vista sobre lo sucedido poco a poco. Lo cierto es que la extensión del vínculo estaba encaminada con una considerable rebaja en el salario del argentino, pero Joan Laporta admitió luego que no sería posible, ni con el descuento, a causa de la crisis financiera que afronta el club.

A principios de octubre, el mandatario explicó que "no había margen" para afrontar el contrato de Messi en el Barça y expresó: "Por un momento tuve la esperanza de que Messi jugara gratis". Esas palabras molestaron al hombre de la Selección Argentina, que salió a contestarle en Sport este lunes.

"La verdad es que, como expliqué en mi salida, hice todo lo posible por quedarme. Nunca, en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema. Estábamos a disposición de ayudar al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona", señaló Messi.

Y luego explicó lo que sintió al escuchar las palabras de Laporta y le sumó responsabilidad por la fallida renovación: "Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco".