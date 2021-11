En Tottenham, Antonio Conte ya ha impuesto cambios importantes en los hábitos de los jugadores, según The Athletic. Conoce más sobre lo que intenta cambiar el técnico italiano.

Las cosas en Tottenham empiezan a cambiar rotundamente. La era de Antonio Conte comenzó hace menos de una semana y su trabajo ya da que hablar con una decisión que ha tomado en relación a los hábitos de los jugadores. Hasta en el más mínimo detalle, el técnico italiano impuso sus reglas.

La idea de Conte pasa por unir aún más a una plantilla que, con Nuno Espirito Santo, no ha tenido ese sentimiento. Por eso, entre una de las tantas decisiones que ha comentado The Athletic sobre los cambios que ha hecho el italiano en su llegada a Tottenham se encuentra el de comer todos juntos al mediodía. Es decir que el almuerzo se realiza todos los días y ninguno se lo puede saltar, algo que sí pasaba con el entrenador portugués.

Esta decisión tiene directa relación con uno de los aspectos que Conte más hace énfasis en sus equipos: la alimentación. La dieta es algo que el italiano prioriza para mejorar el estado físico de sus futbolistas. El citado medio aporta que desde su llegada a los Spurs, "ha revolucionado la nutrición del club" y no es para menos teniendo en cuenta qué les pide comer a sus jugadores y qué les ha prohibido.

Así es la nueva dieta de los jugadores de Tottenham

Para Conte, la dieta no es negociable en ninguno de los equipos que ha estado. En Inter, Juventus y hasta en la selección de Italia, ha impuesto nuevos hábitos de alimentación. No por algo es dueño de un restaurant en Torino junto a su hermano Daniele, 'One Apple', que prioriza los alimentos más saludables.

A los Spurs, el italiano ya les ha hecho una lista de alimentos prohibidos: los sándwiches, el kétchup y la mayonesa han sido eliminados, al igual que los alimentos cocinados con aceite y mantequilla, estricta medida que le ha pedido a los chefs del club. Además, Conte quiere que sus jugadores coman más fruta. ¿Su plan? Que la plantilla esté en un peso ideal.

El estado físico mejorará considerablemente a los futbolistas de Tottenham con la dieta que impone Conte. A su vez, el citado medio asegura que los obliga a realizar sesiones de acondicionamiento físico adicionales. Así, el equipo mostrará otra versión.