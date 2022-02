La cuarta derrota en los últimos cinco partidos del Tottenham ha desatado un huracán en el norte de Londres. Tras haber caído ante un Burnley que mostró nuevamente las falencias de los Spurs, Antonio Conte sorprendió a todos con unas declaraciones que anuncian reuniones e insinúan una posible renuncia del banquillo a solo unos pocos meses de haber tomado el mando del equipo.

La victoria por 2-3 en el Etihad fue un espejismo de lo que se vive por estos días en el norte de la capital inglesa. Fuera de los puestos europeos tras 26 jornadas de Premier League, Tottenham se ha visto inmerso en la primera crisis de la era Conte, quien no niega el difícil momento que transitan los suyos. El italiano puso en duda su continuidad.

"Fue una noche difícil, pero no es sólo esta noche. De los últimos cinco partido perdimos cuatro. Significa que habrá una evaluación sobre el club, sobre mí, porque creo que para mí es muy frustrante perder cuatro partidos de cinco. Lo siento mucho por los aficionados. No se lo merecen. Pero cuando pierdes cuatro de cinco significa que el club tiene que hacer una evaluación, también para hablar juntos y entender cuál es la mejor solución", dejaba caer en rueda de prensa.

Levy no quiere más cambios

The Sun asegura que el presidente de los Spurs ya se ha puesto en contacto con Antonio Conte para reunirse lo antes posible. Levy desea convencer al italiano de seguir al frente de un equipo que desde la salida de Mauricio Pochettino 13 meses atrás, ha tenido ya cuatro entrenadores. Se vienen horas determinantes para saber si Tottenham debe buscar o no un nuevo estratega.

El propio Conte se ha puesto a disposición del presidente e incluso ha insinuado que su ciclo en el norte de Londres, de poco más de 100 días de vida, se encuentra finiquitado: "En esta situación, los jugadores son siempre los mismos y el club cambia de entrenador. Soy demasiado honesto para aceptar este tipo de situaciones…repito, la situación no está bien y no es bueno para todos seguir así. Si pierdo no puedo aceptar esto. No es bueno para nadie".