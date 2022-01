La derrota por las semifinales de la Carabao Cup ante Chelsea ha vuelto a abrir una vieja herida en Tottenham. Los Spurs cayeron como locales ante Tuchel y compañía en un duelo que volvió a evidenciar la diferencia de jerarquía entre ambos conjuntos de Londres y desde el Reino Unido aseguran que hay miedo a que Antonio Conte presente su renuncia, pero no por motivos deportivos.

El italiano llegó al norte de Londres el pasado 17 de noviembre luego de que Nuno Espíritu Santo no pudiese plasmar su idea en un Tottenham cuyo banquillo ha tenido de todo en los últimos meses. El presidente Daniel Levy apostó de lleno por Conte, pero las diferencias entre dirigente y DT por la política del club han vuelto a generar un ambiente de tensión que más de uno en Inglaterra teme que se cierre con un portazo del ex Inter y Juventus.

Concretamente, The Sun asegura que los jugadores del Tottenham se encuentran más que contentos con el italiano, sus métodos e idea de juego, pero que igualmente son conscientes de que si no llega una mano de la dirigencia en este mercado de fichajes, Conte ya ha anunciado que no temblará el pulso para abandonar el barco.

El italiano había pactado con Levy un profundo lavado de cara en el equipo, con salidas importantes e incorporaciones del primer nivel para llevar a Tottenham a competir por un puesto en la próxima UEFA Champions League. Algo que de momento no solo no ha ocurrido, sino que tal y como marcan desde The Sun, todo apunta a que la dirigencia quiere ver primero el trabajo del italiano hasta final de temporada para hacer un balance y saber que tanto crédito se ha ganado o no para pedir refuerzos.