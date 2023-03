No cabe duda de que Luis Enrique es uno de los referentes del Liverpool en el último tiempo, el ex lateral izquierdo español, se considera un jugador de la estirpe de los rojos y por eso se incluye en algunas decisiones que se tienen en cuenta y que se toman en el club.

Por eso, en medio de una transmisión en vivo, el exfutbolista entregó el nombre de un jugador que hace parte de una de las plantillas más costosas del mundo y que además hace parte de los elencos participantes en los cuartos de final de la Champions League.

Precisamente, el ibérico informó que, Ryan Gravenberch, volante de Bayern Múnich está muy cerca de firmar con el equipo que en la actualidad es dirigido por Jürgen Klopp, y que precisamente no pasa por el mejor de esos momentos en cuanto a lo deportivo.

Y es que esta sería una de las grandes renovaciones que se vienen para los rojos de cara a la próxima temporada; en la que posiblemente ya no cuenten con los servicios de Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita, y James Milner, esto precisamente con información de The Mirror.

En la charla anunció: “este jugador (Gravenberch) es nuestro amigo... Dijo sí”, Prácticamente diciendo y anunciando que será la primera contratación del Liverpool de cara a la campaña 2023/2024. Pero, ¿por qué se atreve a brindar tremenda información sobre los ingleses?

“Es el mismo agente que yo, equipo Raiola. Tuvimos una reunión, no hace mucho en Londres, este es nuestro jugador”; finalmente sentenció el ex deportista que hizo parte del Liverpool cuando no pasaba por sus mejores momentos a principio de la década pasada. Ahora solo el tiempo se encargará de decidir sí llega al club o no.