Si bien Real Madrid se encuentra muy cerca de la cima en La Liga y lidera su grupo en la Champions League, el funcionamiento del equipo en el comienzo de la temporada fue muy criticado, al igual que el rendimiento individual de algunas de sus figuras.

Ese es el caso de Eden Hazard, que fue perdiendo protagonismo en la plantilla y tampoco ha sido gravitante en los minutos que tuvo a disposición. Edu Aguirre, de El Chiringuito, expuso la interna que hay en el Merengue por estos días y la actitud que desmuestra diariamente.

"Carlo Ancelotti ha querido recuperar a Hazard. Se ha hablado que la falta de minutos era porque tenía que hacer una pretemporada, porque tenía que ir recuperándose y entrando en el equipo paso a paso. La razón por la que ha dejado de tener minutos es por la falta de actitud y la falta de profesionalidad en los entrenamientos", explicó el periodista.

Y luego comentó la sensación del cuerpo técnico sobre el jugador belga, que perdió el puesto ante Vinícius Jr: "El cuerpo técnico ha tirado la toalla con Hazard, no se le va a regalar ni un minuto más. Hay un malestar con la actitud de Hazard en los entrenamientos. Irrita a algunos compañeros con su forma de entrenar".

Pero eso no fue todo. Tras ello, reveló que hay otros dos futbolistas de Real Madrid que no conforman en las prácticas: Isco y Luka Jovic. "Se les ve que tienen cierta pasividad en los entrenamientos. Isco es verdad que empezó motivado en la pretemporada, pero con el dolor en el cuello y la lumbalgia, el vestuario siente que no tiene ganas. Jovic va andando literalmente", informó Aguirre.