La Premier League de Inglaterra vuelve a encender las alarmas a causa de la situación sanitaria. Pese al cronograma previsto para la jornada entresemana, las autoridades del certamen decidieron suspender tres partidos como consecuencia de la aparición de casos positivos de COVID-19 en los equipos. Los compromisos postergados fueron Brentford vs. Manchester United, Leicester City vs. Tottenham Hotspur y Burnley vs. Watford.

En este escenario, el resto de los encuentros se llevaron a cabo de la manera estipulada y algunos conjuntos lograron consolidarse en la disputa por el título. A continuación, conoce cómo quedó la tabla de posiciones del campeonato tras la fecha 17.

- Tabla de posiciones de la Premier League de Inglaterra tras la fecha 17