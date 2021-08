Este miércoles, a través de redes sociales, Atlético de Madrid anunció la extensión de contrato de una de sus estrellas, jugador con el que van a contar durante las próximas seis temporadas y, el cual es considerado como el segundo futbolista más costoso de LaLiga.

Hasta el 30 de junio de 2027 estará unido a la institución rojiblanca de Madrid, nada más y nada menos de Marcos Llorente, el madrileño, quien paradójicamente surgió de las inferiores del Real Madrid y que desde su instancia en el equipo de Diego Simeone ha tocado la gloria.

Y es que precisamente, un 18 de agosto de 2019, hace dos años, se estrenó como jugador del Atleti, desde ese día el futbolista comenzó a forjar una historia llena de buenos momentos que, a hoy, ya completa 82 partidos disputados con los colores del equipo que juega en el Wanda Metropolitano.

Por medio de sus cuentas sociales, el futbolista de 26 años expresó su emoción y su gusto por continuar durante seis años más en el Atlético de Madrid, club en el que quedó en la retina de los aficionados luego de una pletórica noche, ante Liverpool, por Champions League, en la cual pudo anotar dos goles.

“Llegué al Atleti con mucha ilusión hace dos años. Desde entonces he recorrido un camino en el que he crecido como futbolista y como persona, me he caído y levantado, he encontrado una segunda familia y hemos vivido momentos inolvidables", dijo Llorente.

Sentenció, además: "hay lugares en el mundo donde te sientes pleno y hay personas que te hacen vivir la vida y hay momentos que siempre quedarán. Todo eso lo tengo aquí, donde soy feliz. Y dónde voy a seguir hasta 2027. Por lo menos. Vamos a continuar este bonito camino juntos".