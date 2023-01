Es la noticia del día por una ciudad condal donde pese a dejar en claro que se espera que todo quede en un mero recuerdo, por Barcelona no descartan la más dura de las medidas con Raphinha de cara a la próxima temporada. La situación de la entidad y lo que se esperaba del brasileño, el cóctel perfecto para entender una historia que viene desde hace algunos meses.

Deco, agente del jugador que llegase desde Leeds United por 58 millones de euros tras una lucha sin tregua con Chelsea por su fichaje, ya habría sido notificado por Barcelona de cara a lo que puede ocurrir en los próximos meses. Sport no duda: el club espera más de Raphinha, cree en su juego y cuenta con que el jugador sea decisivo en la segunda mitad de la temporada.

Entonces, ¿Por qué no se descarta una venta en verano? Todo parte de la crisis económica de la entidad culé, de la necesidad de ingresar dinero para no tener problemas con el Fair Play Financiero de la UEFA y de las expectativas que habría en un Raphinha que hasta la fecha acumula 25 partidos, 4 goles y 7 siete asistencias. Sport informa que el jugador quiere seguir y que si la situación no cambia en los próximos meses, no se descarta escuchar ofertas de la Premier League.

Xavi le defiende

Desde el medio aseguran que el extremo encuentra por el banquillo a su máximo defensor, al hombre que está convencido de que lo mejor de Raphinha está por verse y que el propio Xavi pide calma con el tema. Recuperar la inversión realizada por el brasileño en el Reino Unido no está descartado.

"Está siendo decisivo para el equipo. Está haciendo goles, está dando asistencias decisivas como el caso del último partido. Está bien. Puede jugar por la derecha, por la izquierda, es dinámico... bien, bien. Estoy contento con él, creo que va creciendo y esto es importante para él y para el equipo. Marcar diferencias en el Barça no es fácil y Rafa lo está haciendo", palabras de Xavi hace 24 horas sobre su pupilo.