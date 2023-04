Si hay algo que no abunda en el mercado son defensores centrales de garantías. Por lo cual, no sorprenden el alto interés de los grandes de Europa en Alessandro Bastoni, una de las jóvenes figuras de Inter de Milán. Su contrato termina en 2024 y podría ser vendido en el próximo verano. Por eso, tanto Manchester City como Manchester United se apuntan a una batalla por su fichaje.

Bastoni ha estado en negociaciones con Inter para la renovación de su contrato, pero lo cierto es que no hay acuerdo por el momento. El ex Atalanta pretende un aumento de salario considerable y por ahora el Nerazzurri no llega a la cifra deseada, según información de Calciomercato. Por lo tanto, esto complica su continuidad, más teniendo en cuenta que termina su vínculo en 2024.

Si no hay acuerdo, no sorprendería que Inter intente sacar provecho para tener una buena venta y evitar un nuevo caso Milan Skriniar (llegará libre a PSG en julio). Y en Inglaterra, su nombre ya fue vinculado con algunos equipos como Tottenham y Chelsea. Pero ahora, según Fichajes y The Sun, aparecen otros dos clubes grandes de Inglaterra.

Manchester City se prepara para lo que sería la salida de Aymeric Laporte, quien buscaría un nuevo desafío en su carrera, luego de haber perdido considerable terreno en esta temporada. Pep Guardiola pretendería un nuevo defensor zurdo para que se integre a una plantilla que ya cuenta con Manuel Akanji, John Stones, Nathan Aké y Rúben Dias.

Por el lado de Manchester United, Erik ten Hag no cuenta con suficientes variantes de garantías. Raphaël Varane y Lisandro Martínez son los titulares inamovibles, pero por detrás ni Harry Maguire ni Victor Lindelof han dado la talla, además de que serían negociados en verano. Bastoni podría ser uno de los nombres que vaya a buscar la directiva de los Red Devils en verano.

Alessandro Bastoni es una fija como titular en la defensa central de Inter, que prácticamente ha jugado con un sistema de tres defensores siendo este joven italiano, utilizado como stopper por izquierda mayormente. Lleva 34 partidos y ha dado seis asistencias, esto debido a su criteriosa salida y, sobre todo, a los buenos pelotazos que mete.