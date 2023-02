PSG, que no pudo contar con Kylian Mbappé en sus últimos tres compromisos, debate la inclusión del delantero para el juego vs. Bayern Munich por la UEFA Champions League.

Champions League: ¿Llega Kylian Mbappé al PSG vs. Bayern Munich? Así lo ven en Francia

PSG empezó a sentir la ausencia de Kylian Mbappé. Es que los dirigidos por Christophe Galtier perdieron en dos de los tres compromisos en los que no pudieron contar con el delantero de 24 años (molestia en el muslo izquierdo a la altura del bíceps femoral). Uno fue 3 a 1 con el Olympique de Marsella por los Octavos de Final de la Copa de Francia y el otro 2 a 1 con el Mónaco por la Ligue 1.

Y como a raíz de los tropiezos las cosas se empezaron a complicar, en el París Saint-Germain buscan la manera de acelerar el retorno del atacante de la selección gala ya para este martes, jornada en la que debe enfrentar al Bayern Munich en el Parque de los Príncipes en lo que será el partido de ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2022/2023.

Conforme a un reporte del periódico francés L'Equipe de este lunes 13 de febrero, Kylian Mbappé tiene chances de reaparecer frente al conjunto teutón, pues ya realizó algunos movimientos a la par de sus compañeros, por lo que no descartan que Christophe Galtier lo exija en el cotejo internacional y lo haga descansar vs. Lille por la Ligue 1 el domingo 19.

Asimismo, el otro futbolista del PSG que llegará tocado al cruce con el Bayern Munich por la UEFA Champions League es Lionel Messi. El argentino sufrió un golpe en uno de sus tobillos en el encuentro con el Marsella, motivo por el cual no se lo vio contra el Mónaco. Sin embargo, no se plantea como una duda para integrar el once titular del equipo parisino en la velada de este martes 14 de febrero.

¿Cuándo juega PSG vs. Bayern Munich por la UEFA Champions League?

PSG y Bayern Munich se enfrentarán este martes 14 de febrero desde las 21:00 horas de Francia en el Parque de los Príncipes, por el encuentro de ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2022/2023. Cabe recordar que la vuelta se disputará el miércoles ocho de marzo en el Allianz Arena.