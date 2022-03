Champions League: así recibirán Real Madrid y sus hinchas a Kylian Mbappé en el partido vs. PSG

Kylian Mbappé podría tener mañana su último encuentro como visitante en el Santiago Bernabéu, o por lo menos eso esperan los hinchas de un Real Madrid que ya preparan un especial recibimiento para la estrella del PSG. A solo tres meses de que finalice su contrato en Francia, tienen en claro como hay que tratarle para que sea la próxima gran estrella del equipo de la capital española.

Bolavip charló con los hinchas de un Real Madrid que esperan mañana no solo dar vuelta la eliminatoria ante PSG por la UEFA Champions League, sino tener que ver por último vez al galo como rival en un estadio Santiago Bernabéu donde los fans reconocen que jugarán su papel para convencerle de que firme su contrato con los Merengues para la próxima temporada.

“Bien, está haciendo su trabajo…Yo espero que se le reciba entre aplausos, pero si gana será otra cosa…Si nos mete un gol no creo que se lo reciba bien…Supongo que le recibiremos bien, otra cosa será la despedida. Le esperamos aquí el año que viene…Vamos a recibirle con aplausos y ganas de verle aquí de blanco…Con aplausos como hemos recibido siempre a los buenos jugadores…Es un jugador que soñamos con tenerle aquí, le aplaudiremos…Habrá mucho murmullo”, reflexionaban los fans del Real Madrid en los micrófonos de Bolavip.

¿Cómo recibirán a Keylor Navas, Ángel Di María y Sergio Ramos?

El ex capitán del Real Madrid no podrá estar sobre el césped del Bernabéu, pero si hará parte de la delegación del PSG para el choque de titanes de mañana. Así valoran su vuelta a Madrid: “A Sergio Ramos se lo recibirá bien la verdad, otros como Di María no lo sé…A Ramos lo recibiría entre pitos por que dijo que jugaría aquí gratis…Han hecho mucho por nosotros, son ídolos del club, esperemos que se le reciba bien porque esta es su casa…Yo creo que aunque Ramos se haya ido mal ha sido un jugador y capitán más que importante para nosotros”.

“Keylor le dio tres Champions al club y siempre se le ha recibido bien. Estamos muy agradecidos…Con educación, sin pitos…Mayoría de aplausos”, fueron algunas de las respuestas de los hinchas en relación con el regreso de tres jugadores cuyo paso por el Bernabéu estuvo marcado por los éxitos deportivos.