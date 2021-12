Champions League: el once ideal de la última jornada de la fase de grupos

A la espera de que Atalanta y Villarreal se juegan esta noche el último cupo a los octavos de final, la fase de grupos de la UEFA Champions League ya es historia. En una semana donde la eliminación de Barcelona o la ‘caída’ del Chelsea en Rusia copan los titulares, este es nuestro once ideal para una sexta fecha marcada por LaLiga.

En el arco se encuentra quien cuyas paradas significaron gran parte de la clasificación del Atlético de Madrid a octavos. Jan Oblak necesitaba una noche como la de Dragao, donde los suyos volvieron a ver la mejor versión de un portero que cuando agarra la velocidad crucero, encuentra pocos rivales alrededor del planeta.

No habrá jugado como lateral en tierras lusas, pero resulta imposible no destacar el trabajo de un Sime Vrsaljko que pese a la falta de ritmo y el cambio de posición en el esquema de Simeone, fue un auténtico león en Porto. La cara rota del croata al final del choque ejemplifica lo que le costó la victoria a los rojiblancos. Le acompañan Militao, Lisandro Martínez y Alphonse Davies en el resto de la defensa que por sus pases, cruces y quites, merecen estar en el once de la última jornada.

A puro gol en ataque

Real y Atlético de Madrid encontraron calma, dominio y claridad con sus pases. Si bien sus goles se dieron desde distintos ámbitos del juego, Toni Kroos y Rodrigo De Paul serán la medular de un equipo donde germano y argentino mostraron su mejor versión en lo que vamos de UEFA Champions League.

Como media puntas de nuestro 4-2-2-2 aparecen Timo Werner y Antoine Griezmann. El delantero del Chelsea y su doblete volvieron locos al Zenit en una noche para el olvido del campeón del Europa, mientras que el tanto y asistencia del Principito en Do Dragao abriría la lo que sería una gloriosa jornada para los de Simeone.

Por último y en ataque, Noah Okafor por su tanto para meter al Salzburgo en octavos y mandar al Sevilla a la Europa League empieza una delantera donde era imposible no meter al hombre que igualó la marca de goles de CR7 en la Champions League. Sebastián Haller sigue haciendo historia en su primera Liga de Campeones con 10 tantos en 6 encuentros que le convierten en el mejor atacante de la presente fase de grupos.