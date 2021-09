Con figuras como Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé encabezando al plantel de PSG, los comandados por Mauricio Pochettino arrancaron la temporada sin brillar en el juego colectivo, pero consiguiendo los resultados. En ese contexto, Achraf Hakimi es uno de los más destacados en el inicio de la campaña.

El lateral marroquí llegó en el último mercado de pases proveniente de Inter de Milán a cambio de 60 millones de euros y fue parte del paquete de fichajes que llegaron en la ventana junto a Messi, Wijnaldum, Ramos y Donnarumma, principalmente. Hakimi ya demostró su nivel con grandes actuaciones e incluso goles, como el importante doblete ante Metz el último jueves.

Pero el versátil defensor reveló este lunes en una entrevista con L'Equipe que tuvo que decidir entre PSG y un grande de la Premier League: "Tuve dos ofertas, una de Chelsea y otra de Paris Saint-Germain, pero sentí que tenía que venir a París, que sería feliz aquí".

"PSG es un gran club, realmente aprecio el apoyo que me dieron los fans desde el comienzo. Tuve suerte porque tantos otros campeones me acompañaron. Me siento bien en PSG, tenemos un dream team y estoy feliz de ser parte de eso", explicó Hakimi, conforme con su decisión.

El marroquí también contó lo que siente al compartir equipo con Messi: "Jugué con tantos grandes jugadores y el único que me faltaba era Messi. Estoy orgulloso de evolucionar con tan buen futbolista. Hablamos el mismo idioma y poco a poco nos estamos conociendo. Me sorprendió la forma en la que se comporta, es simple, callado".