Sin lugar a dudas, Romelu Lukaku, en su segunda etapa con Chelsea la empezó con toda, son tres goles en 270 minutos, que lo catapultan un delantero de área goleador nato. Por ese motivo el ex defensor se refirió a cómo lo haría él si aún jugara al fútbol profesional.

Keown, a principios del siglo XXI fue uno de los jugadores populares de Arsenal y no precisamente por su calidad, sino por su rudeza y estilo fuerte para marcar a los delanteros rivales. De hecho hay una imagen muy popular de la Premier League en la que se le ve gritándole en la cara a Ruud Van Nistelrooy, luego de fallar un penalti en el derbi ante Manchester United.

Ahora, en charla con ‘TalkSports’, el ex zaguero manifestó que para defender frente al portentoso atacante belga hay que hacer lo siguiente: "cuando juegas contra Lukaku, cada pelota es una competición. No voy a esperar a que se acerque a mí para sentirme, no me pegaría mucho a él, pero lo golpearía. Lo haría retroceder un poco y cuando lo golpee, lo golpearía con todo”.

También aclaró que el juego psicológico también hace parte de la estrategia para desequilibrar al futbolista proveniente de Inter de Milán: “además, me acercaría a su oído y le diría que es basura, exagerando, pero hoy está jugando contra mí y no va a conseguir el espacio que necesita. No puedes dejarle que se meta en el partido”.

Habló sobre el carácter que hay que demostrarle cuando se le va a enfrentar: “tienes que hacerle sentir que contigo ese día todo va a ser diferente. Decirle: 'Soy un poco diferente del resto y te lo voy a poner difícil". Keown, se ha caracterizado, luego de su retiro del fútbol, por su desparpajo para hablar y no tenerle miedo a nada.