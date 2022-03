El delantero del Manchester United tiene en vilo al club por su última protesta por no jugar el derbi. Cristiano Ronaldo empezaría a trabajar su salida de Old Trafford.

El presente y futuro de Cristiano Ronaldo va a acaparar los próximos meses de un Manchester United en llamas por los resultados en el terreno de juego. La derrota ante Pep Guardiola y su City sigue dando de que hablar en las oficinas de un Old Trafford donde se temen una nueva protesta del luso, quien estaría preparando su marcha del club a finales de temporada.

Ralf Rangnick no contó con el 7 para el derbi de Manchester y si bien el alemán defendió sus decisiones asegurando el parte médico del portugués no le permitiría viajar al Etihad, los ‘likes’ en redes sociales de la familia de Cristiano y su posterior viaje a Portugal alimentan las versiones de una decisión técnica que poco o nada gustó a Ronaldo. La novela apunta a no terminar ahí.

Y es que en las últimas horas The Sun asegura que CR7 podría no presentarse al entrenamiento de esta mañana en Carrington para tratar sus supuestas molestias en la cadena a modo de protesta por las decisiones de Rangnick. El alemán ha pedido a los lesionados que traten sus problemas físicos en Manchester y de momento, nadie puede asegurar el luso aparezca por la ciudad deportiva. Empieza un pulso que solo tendrá perdedores en los Red Devils.

La puerta de salida, abierta

El propio medio asegura que Cristiano Ronaldo empieza a verse por fuera del proyecto del entrenador alemán en los próximos meses. Tal y como le ocurriese a jugadores como Anthony Martial o Marcus Rashford, el delantero portugués de 37 años entendería que Rangnick no desea contar con su presencia en un plantel también enojado con el 7 por su ausencia en la comida del pasado sábado y previo a la derrota en el derbi.

Los cañones de la prensa apuntan al Parque de Los Príncipes, donde Cristiano Ronaldo podría encontrar su próximo equipo de cara a la temporada que viene. Manchester United arde por dentro y por fuera de la cancha en una de las campañas más convulsas que se recuerden en la era post Sir Alex Ferguson. ¿Está sentenciado CR7 por su entrenador? Solo el tiempo lo dirá.