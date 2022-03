En Inglaterra aseguran que las palabras de Ralf Rangnick alrededor de la lesión de Cristiano Ronaldo esconden un secreto a voces en la ciudad de Manchester. Old Trafford, partido en dos.

Lo que empezó siendo un rumor acabó confirmándose cuando Manchester United anunciaba la ausencia de Cristiano Ronaldo para el derbi ante Pep Guardiola y su City. Los Diablos Rojos fueron vapuleados en un encuentro que para algunos en el Reino Unido, esconde la dura realidad de un gigante que lejos está de recuperar su mejor cara. ¿A qué se debió la no convocatoria de CR7?

Manchester United es un huracán de emociones en este momento. Cada jornada supone un reto para los dirigidos por Ralf Rangnick, quien fue el primero en responder a las preguntas de la prensa en relación con la ausencia de Cristiano Ronaldo para uno de los encuentros más importantes de la temporada. Tras el 4-1 del Etihad, los ojos de los medios están sobre el alemán.

"Ronaldo todavía tenía problemas con los flexores de la cadera el viernes y por eso decidimos reservarlo", fueron las palabras oficiales de Rangnick para explicar la no convocatoria de quien sigue siendo con 15 goles el máximo anotador de la temporada para Manchester United. Otras versiones sobre la ausencia de CR7 se hicieron oír con el correr de las horas.

El vestuario de Old Trafford, fracturado

The Sun asegura que Cristiano se sentía en condiciones de jugar el encuentro y que al enterarse de su desconvocatoria se marchó a Portugal con su entorno para tratarse las supuestas lesiones. Un gesto que no solo no habría caído bien en sus compañeros, sino que refleja la tensa relación que mantiene con Rangnick desde hace semanas (Brentford).

A todo esto se le suma un like de su hermana Katia Aveiro, que en Twitter daba ‘me gusta’ a una publicación que su aseguraba que poco o nada tenía que ver la condición física del astro portugués con su ausencia de anoche: "Cristiano estaba al 100%, no jugó por simples motivos técnicos y tácticos".

The Sun apunta que la relación entre jugador y entrenador está rota, así como el vestuario de un Manchester United que no entendió su desconvocatoria ni el viaje de Cristiano a Portugal como protesta. Los Red Devils arden en una temporada donde frente al Big Six han sacado apenas 7 de 18 puntos posibles.