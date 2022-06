A solo días de la definición de la última Champions League, la UEFA pasa la página y da inicio a la edición 2022-2023 de la máxima competición de clubes del Viejo Continente. Este martes 14 de junio se celebró el sorteo de la primera ronda de clasificación del campeonato, por lo que ya se conocen los cruces.

La Champions League 2022-2023 ya está en marcha y, cerrados todos los torneos domésticos en Europa, se sabe quiénes competirán por los últimos cupos en la fase de grupos desde las fases previas. Este martes se celebró el sorteo de la primera ronda de clasificación, a falta de que se disputen los partidos de la ronda preliminar Levadia Tallinn (EST) vs Víkingur Reykjavík (ISL) y La Fiorita (SMR) vs Inter Club d'Escaldes (AND) y su posterior final.

Con una plaza bancante por la ronda preliminar, se han sorteado los cruces de la primera ronda de clasificación de la Champions Legue. Los cruces de ida se llevarán a cabo el 5 y 6 de julio, para luego jugar la vuelta el 12 y 13 de julio.

Para este sorteo se incluyó a los 29 equipos campeones de las federaciones clasificadas del 22 al 51 según el coeficiente de clubes de su federación, con la única excepción de Liechtenstein. La única plaza restante se otorga al vencedor del mini-torneo de la fase preliminar.

Fixture de la primera ronda de clasificación

¿Cómo sigue la clasificación?

Los ganadores de los cruces avanzarán a la segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League. Los perdedores, por su parte, accederán segunda ronda de clasificación de la Ruta de Campeones de la UEFA Europa Conference League. Esto a excepción de los perdedores de las llaves Maribor vs Shakhtyor Soligorsk y HJK vs RFS, quienes entrarán en la tercera ronda de clasificación por la vía de un sorteo adicional.