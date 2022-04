Erik ten Hag es el hombre elegido por Manchester United, para rescatarlo y sacarlo del bache deportivo por el que atraviesan desde hace un tiempo y, que ni siquiera el entrenador alemán Ralf Rangnick, logró llevar adelante. Hay altas expectativas en el neerlandés.

Lo cierto es que el director técnico nacido en los Países Bajos encantó al mundo del fútbol con la manera de jugar de Ajax, equipo de Ámsterdam en cual estará al frente hasta final de la temporada 2021/2022 y, en el que se perfila para ser campeón de la Eredivisie.

Hace un tiempo, el timonel dio una entrevista a ESPN y allí manifestó sobre su manera de juego que: “todos los jugadores tienen un trabajo en nuestro estilo de juego y todos tienen que desempeñar sus tareas con un 100% de disciplina. Si logras eso, será difícil que a tu equipo le puedan meter un gol".

¿A qué juega Erik ten Hag?

La formación de 4-2-3-1 es la preferida del estratega y la que durante más tiempo utilizó en el equipo capitalino de los Paises Bajos. Eso sí, hay que decir que debido al trabajo que implementa en sus futbolistas, sus equipos pueden adquirir otras formaciones en el transcurso de un partido.

De hecho, en posiciones de ataque pueden llegar a atacar con cuatro futbolistas y tener dos de respaldo al borde del área grande para quedar mejor ubicado de cara a gol. Esos dos futbolistas, la mayoría de veces son los volantes de primera línea, que en su estilo de juego deben ser los auténticos ‘box to box’.

Los atacantes son los primeros defensores. Y es que al ser equipos muy bien preparado físicamente, el entrenador obliga a que los atacantes sean los primeros en recuperar el balón, tras la pérdida del mismo. La presión alta es eje fundamental de su filosofía.

No es fanático de las rotaciones, no lo hace porque sí. Sus cambios de jugadores son bien fundamentados. Casi siempre se casa con un XI. Y al mejor estilo de Johan Cruyff, sus jugadores deben ser de buen pie, desde el arquero; situación que no es difícil de encontrar en la plantilla de los Diablos Rojos.