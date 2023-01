A falta de tres enfrentamientos que restan por los 16avos de la Copa del Rey, España se prepara para un sorteo que puede traer nuevamente un Barcelona vs. Real Madrid. ¿Cuándo fue el último por el torneo del KO?

Los hombres de Xavi sobrevivieron a la épica del Intercity, Atlético avanzó ante Oviedo y la Copa del Rey empieza a encaminarse hacia un sorteo de octavos de final donde tras varios años podríamos volver a vivir un Clásico entre Culés y Merengues. ¿Cuándo fue la última vez que Barcelona y Real Madrid midieron fuerzas por el torneo del KO?

Valencia, Villarreal, Sporting, Ceuta, Levante, Real Madrid, Espanyol, Real Sociedad, Sevilla, Mallorca, Atlético de Madrid, Barcelona y Alavés son hasta el momento los clasificados para una siguiente fase donde de los duelos de esta noche entre Ibiza Islas Pitiusas vs. Real Betis, Nástic vs. Osasuna y Eldense vs. Athletic de Bilbao saldrá el resto de los seguirán adelante en el certamen.

Todos se definirá el sábado en la sede de la RFEF en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, donde las normas del sorteo son más que claras en este sentido. En caso de quedar emparejados equipos de distintas divisiones, será el que se encuentra en la más baja quien ejerza de local. A partir de octavos, cualquier equipo puede citarse con el resto a 90 minutos. El regreso del Clásico se encuentra a la vuelta de la esquina.

Último precedente

Los cambios en el torneo, donde desde hace algunas temporadas se ha eliminado buena parte de las llaves a 180 minutos con el fin de impulsar el espectáculo y las sorpresas, han sido clave para ver a los gigantes del fútbol español caer en rondas preliminares a los días más importantes de una Copa del Rey donde con algo de suerte, podremos tener un nuevo Clásico para este mes de enero.

Concretamente, hay que devolverse hasta el 27 de febrero del 2019 para encontrar un Barcelona vs. Real Madrid en el torneo del KO. Fue con victoria por 3-0 a favor de los culés en el Bernabéu, donde los tantos de Luis Suárez (X2) y un gol en propia puerta de Raphael Varane decantaron el 1-1 de la ida. Si la suerte acompaña, el Clásico puede volver a la Copa del Rey entre los próximo 17, 18 y 19 de enero.