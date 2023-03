Descubre dónde ver en vivo el partido de España vs Noruega por la primera jornada de la fase clasificatoria para la Euro 2024.

Dónde ver España vs Noruega por la clasificación a la Euro 2024

España vs Noruega se enfrentan este sábado 25 de marzo desde el Estadio La Rosaleda de Málaga por la primera jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024.

¿A qué hora juegan España vs Noruega en vivo este sábado 25 de marzo?

El partido entre las selecciones de España y Noruega se llevará a cabo este viernes 25 de marzo desde las 20.45 horas españolas.

¿Cómo ver el partido de España vs Noruega?

España: 20:45 horas por La 1 RTVE y RTVE Play

Argentina: 16:45 horas por Star+ y ESPN

México: 13:45 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 15:45 ET por FOX Sports App y FOX Sports 2

¿Cómo llega España al duelo frente a Noruega?

Luis Enrique, el anterior DT de España, no fue renovado después del mal desempeño del equipo en el Mundial, donde fueron eliminados en octavos de final. El cargo de seleccionador ahora es ocupado por Luis de la Fuente, ex entrenador de la Selección Sub-21, quien tendrá su primera experiencia como director técnico en el partido contra Noruega, que no podrá contar con su estrella Erling Haaland debido a una lesión. Después, la selección española visitará a Escocia el próximo martes.

Desde 2013, Luis de la Fuente ha estado a cargo de las selecciones Sub-21 y olímpica de España. En su primera convocatoria como seleccionador, ha decidido rejuvenecer al equipo dejando fuera a veteranos como Sergio Busquets, Sergio Ramos (ambos retirados), Koke y Jordi Alba. Con la ausencia de Busquets y Alba, ya no quedan sobrevivientes en la Roja del equipo que ganó la Eurocopa-2012.

Entre las principales novedades de la lista de convocados de la Selección española para enfrentar a Noruega y Suecia se encuentran el portero Kepa Arrizabalaga, el delantero Iago Aspas y el defensa Nacho, quienes a pesar de su buen rendimiento no habían sido considerados por el anterior técnico, Luis Enrique. Noruega y Suecia, los primeros rivales de España en el Grupo B de las eliminatorias para la Eurocopa-2024, presentan una amenaza, aunque la selección española tiene como objetivo clasificarse para el torneo sin demasiados problemas al haber dos billetes en juego.

¿Cómo llega Noruega al partido frente a España?

Noruega no logró clasificarse para el Mundial tras quedar por detrás de Países Bajos y Turquía en el Grupo G, con 4 victorias, 3 empates y 2 derrotas en la fase de clasificación.

En esta fase de clasificación para la Eurocopa 2024, Noruega cuenta con una de las mejores generaciones de su historia, aunque se enfrenta a la ausencia de Erling Haaland durante las primeras jornadas. Los noruegos buscarán hacer historia y obtener un billete para la fase final del torneo por primera vez en este siglo.

Noruega está en el grupo A de las eliminatorias para la Eurocopa 2024, donde iniciará su camino en los próximos días con dos partidos como visitante, primero contra España el sábado en Málaga y luego contra Georgia el martes de la próxima semana en Batumi.

Sigue EN VIVO el minuto a minuto de España vs Noruega: