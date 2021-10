La salud de Erling Haaland tiene a todos más que preocupados en Alemania. El delantero del Borussia Dortmund continúa lesionado y su entrenador Marco Rose dio en rueda de prensa el último dictamen médico sobre el noruego. Este le habría asegurado al DT que en este momento no puede ni caminar.

El delantero lleva ausente de la disciplina del muro amarillo en los últimos dos encuentros tras lesionarse en el calentamiento ante Monchengladbach. Haaland no pudo hacer parte del once ante Sporting de Lisboa por la UEFA Champions League y Augsburgo días atrás. En Dortmund ya dejaron en claro que no podrá ir con Noruega en las Eliminatorias a Qatar 2022.

"Todo lo que puedo decirles es el estatus quo. Erling lleva días intentando jugar. Quien lo conoce también sabe que siempre quiere jugar. No llegó a la Liga de Campeones. Empezó en Gladbach y hoy no funcionó. Y me dijo muy oportunamente 'entrenador, me encantaría jugar, pero no puedo moverme como quiero. Ni siquiera puedo caminar'", confesaba Rose en rueda de prensa.

No podrá estar disponible unas semanas más: “Es un ser humano, no una máquina. Si no funciona, no funciona. Tenemos que ponerlo sano para el Borussia Dortmund, pero también para la selección de Noruega. Tuvimos dos partidos sin él ahora y por el momento, las cosas tampoco pintan bien para Noruega. Esto también es lo que dice Erling, y deberíamos liberarnos de la presión y no preguntar sobre su estado todos los días. Deberíamos dejar que se recupere”.

El propio Haaland confirmaba en sus redes sociales que no podrá hacer parte de los encuentros ante Turquía y Montenegro a lo largo de la semana. Noruega se encuentra ahora mismo segunda en una zona comandada por los Países Bajos y donde los vikingos defienden en este momento el puesto de repechaje a solo 4 jornadas para que se definan los clasificados a Qatar.