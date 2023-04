El jugador no logró consolidarse para Xavi y aunque el entrenador lo quiere, Barcelona necesita hacer ventas en su plan por salir de situación económica en la que se encuentra.

La realidad de Raphinha en Barcelona no es la que esperaban el delantero y el equipo Culé, no ha sido el aporte que pensaron y el jugador no ha logrado demostrar todo su potencia, a eso se suma la imperiosa necesidad de vender futbolistas que tiene Barcelona, y ahí aparece el plan del equipo más rico del mundo.

Newcastle es desde hace algunos meses el club más rico del mundo, desde que ha sido adquirido por el Fondo de Inversion de Arabia Saudita, pero por las reglas y las normas del Fair Play Financiero, el equipo de las Urracas no ha podido invertir como ha querido, sin embargo, una posible clasficiación a un torneo UEFA le abre otras posibilidades.

Pagar por Raphinha lo que Barcelona crea conveniente, puede ser una alternativa, es que desde Newcastle el plan es volver con todo a la élite del fútbol mundial y para eso necesitan jugadores de jerarquía, y Raphinha, que encima ya conoce el medio, es una gran alternativa para el cuadro de Saint James Park.

Con esta coyuntura, viendo que Raphinha no termina de convencer a Xavi, con las constantes protestas del jugador al ser reemplazado y sobre todo, sabiendo que Barcelona necesita liberar masa salarial, la ecuación parece rentable para todos, en una operación que puede concretarse en el siguiente mercado.

No es el único jugador brasileño por el que quieren ir, otros de los jugadores deseados es Vitor Roqué, el joven delantero del Athletico Paranaense y que es sondeado por el mismo Barcelona, es uno de los objetivos del mercado para los árabes.