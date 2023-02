Tras varias temporadas decepcionantes, Manchester United parece haber encontrado el rumbo en el último tramo de la presente campaña bajo las órdener de Erik ten Hag. Los Diablos Rojos atraviesan una racha positiva, pero podrían quedarse sin uno de sus pilares para ello.

Es que David De Gea, un histórico del plantel, tiene contrato vigente con el club inglés solamente hasta el 30 de junio y, ante la falta de acuerdo por la extención, cada día que pasa hace parecer que el español no continuará allí. Sin embargo, el United continúa trabajando en una solución.

Según explicó The Sun este domingo, el club de la Premier League aún no se rinde y le acercará al ex Atlético de Madrid una oferta económica para intentar retenerlo. A pesar de que no pueden igualar las 375 mil libras por semana que cobra actualmente, pondrán sobre la mesa unas nada despreciables 250 mil.

La pelota está ahora sobre el campo de De Gea, que tiene que decidir si a sus 32 años continuará en el equipo al que representa desde hace casi 12 años o tendrá un cambio de aire en su carrera. Mientras tanto, en Manchester United buscan alternativas para no quedarse con las manos vacías.

A la opción de Diogo Costa, con una cláusula de rescisión con Porto de 75 millones de euros, se suma la chance de buscar a Illan Meslier, el arquero de Leicester City. El de 22 años podría convertirse en una apuesta a largo plazo para los Diablos Rojos, tal como lo hicieron con De Gea en su momento.