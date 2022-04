Los aparentes acercamientos de Kylian Mbappé a una posible renovación con PSG no son fruto del trabajo de Nasser Al-Khelaifi o Leonardo, sino más bien el resultado de una jugada política que ejemplifica nuevamente como el futuro del crack de 23 años se ha convertido en una auténtica cuestión de estado. Emmanuel Macron y Qatar van con todo.

No es la primera vez que el nombre del primer mandatario francés aparece en escena cuando hablamos de la renovación o no de Kylian Mbappé, pero sin dudas no será una más. Macron ha llegado a pedir en público por la estadía del delantero más allá del 31 de junio y tras ser testigo de varios fracasos por parte de la directiva del PSG, habría movido ficha junto a quienes han llevado al club de la capital francesa a un presente jamás pensando.

Desde AS confirman las informaciones de Romain Molina: Qatar y Macron entran a jugar por la renovación de Mbappé. El futuro del delantero y su imagen como la cara de toda la Ligue 1 no pueden perderse bajo ningún motivo, por lo que la alianza política que une a Francia con el estado soberano en Medio Oriente durante los últimos años será quien proponga la ofensiva final para conseguir una firma de momento imposible para Nasser Al-Khelaifi o Leonardo.

Alianza en tiempos de elecciones

Francia atraviesa semanas de campaña electoral donde Emmanuel Macron buscará por todos los medios su reelección como primer mandatario. Con una nación que se debate por estas horas su futuro político, desde AS aseguran que la continuidad de Mbappé se ha convertido en una cuestión de estado donde Qatar ofrecerá a Kylian lo que pida.

Existen decenas de tratados económicos entre ambos países desde que Macron se hiciese con la presidencial de la nación, así como promesas de muchos más. En cuanto a los meramente deportivos y que por supuesto implican al PSG, la continuidad de Mbappé se convierte en el único objetivo de una alianza entre Francia y Qatar donde desde Doha ofrecerán no solo todo el dinero del mundo al futbolista, sino igualmente las condiciones que desee a nivel deportivo y personal para seguir como mínimo durante 12 meses en el Parque de Los Príncipes.