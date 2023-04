El pasado 15 de diciembre, Real Madrid rompía con todo al hacerse con un joven que tras un puñado de partidos en Palmeiras, llegaba a la casa blanca en una operación por 60 millones de euros que muestra el nuevo panorama del fútbol mundial. Varios meses después y en medio de un aluvión de sentimientos, Endrick reflexiona sobre ser estrella con apenas 16 años en sus piernas: “Yo no pedí esto”.

El zurdo del Verdao supone la máxima aparición del fútbol brasileño desde los tiempos de Neymar, un talento innato que desde el verano del 2024 llegará a Real Madrid y una promesa de títulos para la Verdeamarelha que ilusiona a todo un país, pero no todo es ni mucho menos amable. Los focos, la presión y la exigencia de rendir luego de que la casa blanca se haga con sus servicios, moneda corriente de un Endrick que no olvidemos, no es si quiera mayor de edad.

Tras algunos meses llenos de dudas, el delantero pudo romper finalmente con su sequía el pasado domingo con un tanto ante Agua Santa que fue celebrado con rabia, con mucha rabia contenida y que lleva al joven a reflexionar sobre como desde el pasado 15 de diciembre, su infancia ha pasado a mejor vida.

“Yo no pedí esto”

"Nadie debería sentir lástima por mí o darme palmaditas en la cabeza…Siempre dije que me gustaría tener a todos los brasileños cerca de mí, pero entiendo cada vez más que eso no es posible y siempre habrá gente para atacarme", empieza Endrick en su entrevista con Q2 que recorre el mundo por estas horas.

De las adolescencia a los titulares de la prensa: "A veces me pregunto: ¿Por qué me pusieron el foco tantos medios? Yo no pedí esto. Hay situaciones que cruzan la línea. ‘Ah, es el nuevo Pelé’. Hombre, nadie va a ser Pelé, es el rey del fútbol. Pero ahora no hay nada que hacer, no puedo pedirle a la gente que no hable de mi vida".

"Necesito seguir trabajando, que es lo que me pide Abel Ferreira. Soy igual de adulto que el resto de mis compañeros de equipo. Nadie debería sentir lástima por mí o darme palmaditas en la cabeza", finaliza un Endrick que con cuatro goles y una asistencia en 20 partidos como profesional, empieza a acostumbrarse a lo que le espera hasta el final del camino. Desde el 2024, Real Madrid empieza a disfrutarle.