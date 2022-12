No cabe dudas de que el mediocampista campeón del mundo con la selección de Argentina cautiva la atención de varios grandes alrededor del mundo.

Enzo Fernández fue una de las piezas claves, que se hizo un espacio en la titular de la selección de Argentina, que se consagró campeona del mundo en el Mundial de Qatar 2022, luego deben ser desde los lanzamientos penales a Francia; y de esta manera consiguió su tercer título en el certamen orbital.

El futbolista que se hizo a un espacio dentro del 11 titular de Lionel Scaloni al paso de los encuentros, por su gran performance en el torneo de selecciones más importante del mundo, se ganó el estar en la mira de diferentes e importantes equipos europeos.

Ahora mismo, el futbolista surgido de River Plate hace parte de la disciplina de Benfica, un club que en su momento pagó por él 10 millones de euros. Lo cierto es que por su presente valor a toma dos cifras estratosféricas y lo que cuesta este muchacho es de locos.

Los portugueses no quieren desprenderse tan rápidamente del deportista, eso quiere decir que él no lo venderían en el venidero mercado invernal, teniendo en cuenta que en el club él es un factor determinante, y el equipo se perfila para ser campeón de la Primeira Liga y se ilusiona con la Champions League.

En ese orden de ideas, los caminos conducen a que el jugador seguiría del elenco lisboeta a mitad de año de 2023; los planes de ellos es que para ese momento cueste aún más de los 127 millones de euros en los que estaría tasado en la actualidad, y los cuales Chelsea estaría dispuesto a pagar.

Sí, los blues de Londres buscan el fichaje del centrocampista para ocupar el puesto que en el presente no tiene dueño, que no andan por buen nivel y debido a lesiones, no están a disposición de Graham Potter, jugadores de la calidad del francés, N’Golo Kanté, el brasileño nacionalizado italiano, Jorginho.

Finalmente, esa negativa por parte de las Águilas de Lisboa es una situación que encanta y que cae de muy buena manera por los lados del Liverpool y Manchester United, instituciones que también estarían detrás del jugador de 21 años y que en la actualidad es una de las novias en el mercado de fichajes.

Solo el tiempo y el dinero será fundamental para saber si Fernández cambia de club y pasa a la Premier League, torneo en el cual es muy admirado debido a su despliegue físico, a su capacidad de marca y sus cualidades para pisar el área rival con peligro de gol, o no.