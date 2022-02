El delantero no cuenta con tantos destinos potables para abandonar Borussia Dortmund. En Inglaterra tienen en claro por donde pasa el futuro de Haaland.

El futuro de Erling Haaland compone buena parte de los informativos europeo de cara al próximo mercado de fichajes. El viejo continente espera por las decisiones que entre el Androide, su familia y Mino Raiola tomarán cuando Borussia Dortmund se va obligado a vender a su estrella. En Inglaterra solo ven dos opciones.

No por que no existe el interés o por que no deseen apostar por el noruego como la gran estrella de su equipos en los próximos años, sino por la impresionante cifra de millones que Raiola buscará mover con su salida de Westfalia. Hasta 300 palos verdes tendrá que invertir en concepto de traspaso, sueldo, comisiones y demás quien desee quedarse con Haaland.

En Inglaterra The Sun asegura que las opciones del punta pasan solo por dos clubes cuya económica puede permitirse semejante inversión. Manchester United y Chelsea se quedan por fuera de la puja por Erling Haaland producto de los cambios que tendrán que hacer en su plantilla pensando en un Fair play financiero que si bien no es un problema ahora mismo, obligará a ambos clubes a vender más que comprar.

Florentino vs. los jeques

Si bien aseguran que PSG no será de momento un escolló en la carrera del presidente del Real Madrid por juntar a Kylian Mbappé con Erling Haaland en el Santiago Bernabéu, todos en The Sun marcan que Manchester City y el dinero de jeques si será la gran competencia que encontrarán en España para cerrar un fichaje de ensueño.

Solo el equipo de Guardiola puede poner sin problemas los 300 millones de euros que piensa Raiola que se moverán por el jugador en los próximos meses. A no ser que sea el propio Haaland quien se decante por otra opción, todo apunta que su futuro estará entre el Etihad y el Santiago Bernabéu.