Erling Haaland y Borussia Dortmund no pasan por su mejor momento. No solo por las lesiones del noruego o el presente del equipo en una temporada convulsa para el Signal Iduana Park, sino por las declaraciones que se vienen cruzando entre el punta y el club alrededor de su futuro. Hay nuevos dardos del Androide.

El propio Haaland afirmó sentirse presionado a tomar una decisión y agarró el micrófono semanas atrás. Lejos de buscar la paz con su estrella, el CEO Joachim Watzke pegó de vuelta y acuso de mentiroso al delantero, asegurando que nadie le ha empujado a que se decida por un futuro dentro o fuera de Westfalia.

En una charla con Viaplay Fotball, Haaland defendió sus declaraciones mientras aseguraba que la cuerda y los rumores tanto como como comunicados alrededor de su futuro le llevaron a tener que decir basta. "Ya había llegado el momento de hablar", empezaba el noruego antes de volver a mostrarse firme en su postura.

“Es hora de valorar el futuro”

Marcaría de entrada que fueron desde el club quienes generaron un contexto para que ocurriese lo visto: "¿Mis comentarios sobre ser presionado por BVB? Sentí que era hora de que dijera algo. Muchos otros estaban hablando, así que eso fue todo. Y ahora realmente no quiero decir demasiado más al respecto. Lo que se dijo, se dijo, y seguimos adelante".

"Eso es lo que ellos [Dortmund] quieren y significa que cosas van a empezar a suceder. Yo he dicho desde el principio que solo quería centrarme en jugar y dar así mi mejor versión. No quería tener otras cosas en mente. Pero ahora que me presionan es hora de valorar el futuro", finalizaba un Erling Haaland que ha vuelto a prender el ventilador para marcar que más pronto que tarde se vienen novedades en cuanto a la carrera de un delantero pretendido por media Europa.