Estalla la interna en PSG: "Él no me la pasa"

No han sido días nada tranquilos para Paris Saint-Germain (PSG) en este inicio de temporada en la Ligue 1. Tal y como se anticipaba desde la incorporación de las nuevas estrellas al plantel, a Mauricio Pochettino se le está complicando mantener la armonía en el vestuario. El más afectado de toda la situación es, claramente, Kylian Mbappé.

Desde el cierre del mercado de pases surgieron las dudas sobre cómo lidiaría Kylian Mbappé con semejante cantidad de estrellas en el vestuario. Ahora el descontento del francés es notorio y las cámaras de Canal Plus captaron el momento en el que el campeón del mundo lanzó una rajada contra Neymar.

Todo ocurrió este sábado en el encuentro entre PSG y Montpellier en el Parc des Princes por la Ligue 1. Cuando corría el minuto 88', Pochettino envió a Mbappé al banquillo, dando ingreso a Julian Draxler. Acto seguido, Neymar asistió al volante alemán para poner el segundo y último tanto de la victoria 2-0.

En ese momento, las cámaras captaron al atacante estrella del equipo conversando con Idrissa Gana Gueye. "Él no me la pasa" se entiende de la conversación de los futbolistas en el banquillo de suplentes. Esto no ayuda para nada a la tensión que ya existía en el vestuario del conjunto parisino.

Donnarumma

El otro jugador que se ha notado sumamente descontento en PSG es Gianluigi Donnarumma. El guardameta, luego de rechazar las ofertas de AC Milan por no cumplir con sus altas demandas económicas, a penas y ha tenido oportunidades en el arco parisino. Horas atrás se dio a conocer que todos los latinoamericanos del plantel respaldan a Keylor Navas como guardameta titular, lo que deja a 'Gigio' resignado al banquillo.