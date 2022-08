El autor del tanto en contra desde la mitad de la cancha fue Aridane, defensa central de Osasuna, quien en juego ante Mirandés apreció con la sorpresiva anotación en propia puerta. El tanto fue con el que abrió el marcador, pero al final los de Pamplona vencieron.

Y es que a los 25 minutos de partido, el zaguero centro, Aridane, quien estaba posicionado en la mitad de la cancha decidió devolver el balón y habilitar al guardameta de su equipo. Lo particular, es que el arquero no estaba en el marco y por más que corrió, no alcanzó a detener la devolución.

Sergio Herrera era el guardameta que estaba a la espera en el pórtico del conjunto pamplonés, pero que no pudo hacer nada para evitar el papelón de su compañero, que seguramente esperará no cometer ese tipo de errores cuando oficialmente comience la temporada para el Rojillo.

Precisamente, Osasuna empieza la campaña de la Liga de España con un duro enfrentamiento, debido a que en condición de local, reciben en la primera jornada a Sevilla, el cuadro andaluz que nuevamente partirá con la idea de ser campeón, tal cual como lo han hecho en el último tiempo donde han quedado cerca del liderato.