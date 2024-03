¿Por qué no hubo foto conjunta contra el racismo en Osasuna vs. Real Madrid por LaLiga?

Han sido horas movidas para un campeonato de primera división en España lleno de comunicados y versiones contradictorias. A lo largo del último fin de semana por LaLiga todos los equipos de la patronal estaban convocados a una foto conjunta para mandar un mensaje contra el racismo que se dio en 9 de los 10 campos del certamen. Atlético de Madrid vs. Barcelona y Osasuna vs. Real Madrid fueron la excepción en distintas formas. ¿Por qué?

Para entender esta historia debemos tener en cuenta lo ocurrido a lo largo de los últimos casi 12 meses. LaLiga y clubes como Real Madrid han denunciado en repetidas ocasiones insultos racistas durante los encuentros del campeonato. Una tendencia preocupante para el certamen y que pretendía atacarse el último fin de semana uniendo a los jugadores de todos los equipos participantes bajo una misma camiseta. Se quería una foto que mostrase la unión del campeonato contra uno de los males más grandes del deporte rey. Solo en dos estadios no se vio como estaba pactado en la previa.

En la capital Atlético Madrid posaba junto a Barcelona utilizando dicha prenda mientras el conjunto culé apostaba por situarse en dicha situación con su camiseta suplente. ¿Los motivos? El patrocinio de Konami, rival de EA Sports (máximo patrocinador de LaLiga), a la entidad presidida por Joan Laporta, fue la clave comercial que detonó todo. En el duelo que reunía a Osasuna y Real Madrid ni siquiera llegó a darse dicha foto conjunta. Y es que el conjunto blanco apostó por utilizar una prenda propia que no iba de la mano con la propuesta por LaLiga. ¿Qué pasó y por qué ha generado tanto revuelo?

Fuentes consultadas por BOLAVIP afirman que tanto Real Madrid como Osasuna habían intercambiado comunicaciones para realizar dicho hecho. Incluso indican que fue el conjunto Navarro quien ofreció dicha posibilidad a los merengues en El Sadar. Todo parecía acordado entre ambos clubes e incluso se colocó un soporte publicitario de entre 6 y 7 metros para reunir a todos los futbolistas presentes. Todo ocurriría después del choque de manos, pero la cosa acabó por no darse.

Confirman a BOLAVIP las voces consultadas que hubo sorpresa sobre el césped del Sadar cuando lo pactado entre ambos clubes quedó en nada. Real Madrid se iba por su parte y posaba con su camiseta bajo el lema ‘Vs. Racismo’ mientras Osasuna terminaba haciendo su foto de equipo ante el giro de último minuto. Las fuentes consultadas hablan de sorpresa por parte de la entidad Navarra. Mucho más ante lo que estaba en juego e igualmente de una oportunidad perdida para lanzar un mensaje contundente contra el racismo.

Avalancha de comunicados

Mucho más entendiendo como uno de los futbolistas más afectados en el último tiempo por dicho hecho ha sido Vinicius. Real Madrid ha realizado más de 10 denuncias a lo largo de los últimos meses por diversos cantos racistas contra el brasileño en partidos de LaLiga. Hubo mucha sorpresa en El Sadar ante un giro de 180 grados tomado de manera unilateral por Real Madrid y por el que a día de hoy no encuentran muchas respuestas por la capital de Navarra.

Real Madrid se pronunciaba horas atrás alrededor de lo que ocurriría después. El conjunto merengue acusaba y denunciaba al colegiado Juan Martínez Munuera por omitir: “De forma voluntaria y deliberada, los insultos y gritos vejatorios dirigidos de forma reiterada hacia nuestro jugador Vinicius”. Unas palabras hacia la afición de Osasuna que lejos estuvieron de gustar en el conjunto Navarro. Este también dio para una respuesta oficial por parte de la entidad. Confirman igualmente a BOLAVIP que los merengues no avisaron a Pamplona de la publicación de dichas líneas.

¿Por qué? No gustó que se mezclasen unos insultos no racistas que recibió Vinicius en El Sadar con los insultos raciales recibidos en el Metropolitano o Montjuic. El local rechazó dichos ataques contra el jugador del Real Madrid, pero molestó en Osasuna que para denunciar unos cánticos que no son racistas se empleara el racismo como argumento, que se mezclara lo acontecido en Pamplona con otros episodios en diversos estadios. La entidad crítico a los medios que afirmaron que dicho hecho fue una realidad.

¿Oportunidad perdida?

“El club no tolerará que se manche la reputación de la afición de Osasuna, que a lo largo de su historia se ha significado precisamente por su postura antirracista”, dicta un extracto de la respuesta oficial del equipo rojillo. LaLiga, más clubes y agentes se siguen manifestando alrededor del tema. Lo que era una propuesta conjunta para mostrar la Unión del campeonato nacional de primera división en España contra el racismo y la intolerancia derivó en un nuevo episodio de desencuentro donde todavía quedan varias preguntas por resolverse. Sorprendió mucho que estando Vinicius presente, no se aprovechará la oportunidad.

El Sadar fue el único estadio de LaLiga donde el pasado fin de semana no hubo la foto conjunta contra el racismo. Un hecho que sorprendió a Osasuna como confirman a BOLAVIP y que todavía no tiene respuesta desde voces oficiales de la capital. Los desencuentros de Real Madrid con la patronal dirigida por Javier Tebas suponen uno de los muchos puntos de interpretación a los que hay que sumar a la cuestión para intentar comprender por qué en Pamplona no se vio una imagen pretendida por toda la categoría. En cuestión de segundos una imagen pactada terminó en una secuencia sin explicaciones o motivos que se hayan hecho públicos.