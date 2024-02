Bienvenidos a las últimas 24 horas del mercado de fichajes de invierno. Una ventana con varios nombres a seguir de cerca y con tramas que antes del 2 de febrero deben quedar resueltas. Esto cuentan a Bolavip sobre el futuro del delantero argentino de Osasuna Chimy Ávila. Así van las cosas con Real Betis y aquella oferta de México a mediados de mes. Muy atentos a Getafe.

El atacante de 29 años volverá hoy a los entrenamientos tras una lesión en el soleo que le sacó de los últimos encuentros de los rojillos. Todo esto mientras su nombre aparecía en diversos rumores de mercado y que incluso han hecho a su agente hablar públicamente. Betis, México y Osasuna, en charlas a lo largo de las últimas dos semanas por el futuro de un Chimy Ávila del que esto cuentan a Bolavip.

Confirman las fuentes consultadas que hubo contactos desde México. Concretamente desde América y todo esto con la intención de llevarse al delantero rumbo a la Liga MX en este mercado de enero. La en su momento posible salida del uruguayo Brian Rodríguez llevaba a Águilas a contactar con Osasuna por su delantero. Hubo charlas y el trasladó de un interés que el pasado viernes se interrumpió. La ausencia de plazas para extranjeros en CDMX de momento ha detenido todo. Hasta aquí, confirman a Bolavip, no hay indicios para pensar en nuevos contactos de cara a mediados del 2024.

Real Betis aparece en el otro lado del tablero. La salida de Borja Iglesias en el equipo de Manuel Pellegrini abrió la puerta a una negociación con Osasuna que a horas del final del mercado no llega a buen puerto. Confirman a Bolavip diferencias en cuanto a los montos ofrecidos y pretendidos por ambas partes. La necesidad es de los andaluces y por Navarra tras la derrota ante Barcelona anunciaron que esperan que el Chimy Ávila pueda seguir en Pamplona. Braulio Vázquez, director deportivo de la entidad, no dudo: “No queremos vender”.

También confirman a Bolavip que si este saliese no tendrá reemplazo en Osasuna. Los rojillos conformaron a inicios de temporada una plantilla apta para disputar cuatro frentes (LaLiga, Copa del Rey, Supercopa y Conference League). Ahora mismo solo se compite en la primera y por ende no se saldrá al mercado en caso de un acuerdo que de momento parece lejano. Las fuentes consultadas hablan de una operación rumbo a Real Betis que de momento no tiene luz verde.

Atentos al Getafe

Muchos interpretaron las declaraciones del agente del Chimy como un paso al frente. Cuentan a Bolavip que las palabras de Carlos Bilicich en Sevilla no son sinónimo de éxito en cuanto a un acuerdo y que hoy se define todo. ¿Puede cambiar el futuro de Ávila si Betis sube sus pretensiones? Claro, esto es el mercado. Pero ahora mismo y salvo que ocurra esto, el jugador apunta a no irse rumbo al Benito Villamarín.

Sumado a todo esto y como adelantó Relevo, Getafe irrumpe con fuerza por el futuro del argentino. Bolavip puede confirmar contactos con Osasuna por Chimy Ávila si es que Enes Unal viaja al Reino Unido para unirse al Bournemouth. Horas claves y donde se define el futuro de uno de los delanteros más queridos por todo El Sadar. Los azulones se han metido en el futuro del argentino según indican las fuentes consultadas.

Tagliafico, en la órbita del Betis

El Desmarque de Sevilla ya piensa en junio en clave Betis. La posible marcha de Juan Miranda obliga a buscar laterales por izquierda y ahí surge el nombre del jugador argentino. Nicolas Tagliafico, con contrato hasta el 2025, aparece en la órbita del conjunto verdiblanco. Se nombra a otros clubes como Villarreal o Galatasaray como posibles interesados.