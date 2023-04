Lo ocurrido este martes tras el partido entre Manchester City y Bayern Múnich ha dado de qué hablar. Sadio Mané habría golpeado en el rostro a Leroy Sané tras la goleada en cajada en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Ahora sale a la luz el posible castigo del club bávaro al senegalés.

Bayern Múnich sufrió una dura derrota en la ida de los cuartos de final de la Champions League ante Manchester City. El club alemán cayó por goleada 3-0 en el Etihad Stadium, dejando una muy mala imagen de cara a la vuelta en el Allianz Arena.

Luego del encuentro, según lo reveló el diario Bild, hubo un tenso cruce entre Sadio Mané y Leroy Sané. Los jugadores ya habían discutido sobre el césped y, ya en los vestuarios, el senegalés habría golpeado en la boca a su compañero de equipo.

El posible castigo de Mané

El CEO Oliver Kahn y el director deportivo Hasan Salihamidzic se reunieron tras el incidente en el vestuario para tomar decisiones sobre el futuro de Sadio Mané. Los jugadores en cuestión fueron citados a la reunión y el africano se disculpó por lo ocurrido.

Sin embargo, el asunto no terminará allí. Según apunta Sky Sports, el delantero será suspendido temporalmente y tendrá una multa económica. Lo ocurrido no cayó para nada bien en el vestuario, por lo que no se descarta que la dirigencia acabe por rescindir el contrato del jugador.