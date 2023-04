Bayern Múnich ha sufrido una durísima derrota en la ida de los cuartos de final de la Champions League este martes ante Manchester City. Los bávaros se llevaron una goleada 3-0 de su visita al Etihad Stadium y ahora tienen todo cuesta arriba de cara a una posible clasificación a semifinales. El legendario Oliver Kahn se dirigió al equipo tras la derrota.

Manchester City aplastó a Bayern Múnich este martes 11 de abril, en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El equipo alemán llegaba en un momento de inestabilidad, habiendo despedido a Julian Nagelsmann y contratado a Thomas Tuchel.

Kicker reveló que la leyenda de Bayern y actual director general, Oliver Kahn se dirigió al equipo tras la derrota. El exjugador habría quedado sumamente decepcionado por lo ocurrido. "Así son las cosas a este nivel. No te puedes permitir nada contra un equipo así (Manchester City). Sin retrasos, sin errores. Porque inmediatamente son castigados sin piedad, como lo hicimos nosotros cuando estábamos 0-2".

"No sirve de nada quejarse y ver todo negativo ahora. Tenemos una gran oportunidad de convertirnos en campeones alemanes. Todo está muy, muy cerca. Eso significa que no podemos darnos el lujo de perdernos en nuestros pensamientos aquí. Tenemos que hacer más inmediatamente el sábado" añadió el exarquero.

Vuelta complicada

Kahn no negó que la vuelta en el Allianz Arena sea complicada, pero incentivó al equipo a hacer un partido heroico. "La vuelta no se ve tan bien. Ya viví cosas increíbles en el fútbol. Tenemos el deber de hacer todo lo posible en este partido de vuelta. Intentarlo todo y mostrarle a nuestra afición que no estamos demasiado decepcionados y nos damos por vencidos ahora. Intentaremos meterlo todo en el partido de vuelta".