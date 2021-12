La situación de AS Roma en la primera mitad de temporada no es lo que se esperaba y la directiva llamó a José Mourinho a una reunión.

El ciclo de José Mourinho como DT de AS Roma no ha iniciado de la mejor manera. El equipo capitalino es séptimo en la tabla de la Serie A tras la goleada encajada ante Inter el pasado fin de semana y las sensaciones no son buenas. Ahora se ha dado a conocer que la dirigencia giallorossa convocó al entrenador a una reunión.

Luego de unas primeras fechas positivas, AS Roma se ha venido desplomando en la tabla, quedando descolgada de la pelea por los puestos de clasificación a la Champions League. Esto añadido a otros resultados cuestionados como la goleada 6-1 en su visita al Bodo/Glimt noruego en la Conference League.

El último gran golpe de La Loba fue la derrota como locales ante Inter. Los de José Mourinho perdieron 0-3 en el Olímpico de Roma, en un partido en el que se vieron superados en todos los sentidos. Esta derrota ha disparado las alarmas en las oficinas del club, ya que de a poco se van alejando de los primeros puestos.

Reunión con Mourinho

Según informa Corriere dello Sport, la dirigencia romanista convocó a Mourinho a una reunión tras la derrota frente a Inter. El entrenador se reunió personalmente con la familia Friedkin, quienes no están para nada conformes con los resultados obtenidos a esta altura de la temporada de la Serie A.

En cualquier caso, el medio asegura que la propiedad expresó su confianza a José Mourinho, por lo que se descarta que haya posibilidades de despido en estos momentos. Sin embargo, esto puede ser un primer llamado de atención a The Special One, quien debe hacer todo lo posible por mejorar los resultados en los próximos meses.