Uno de los jugadores destacados en el último tiempo por parte de Real Madrid fue Isco Alarcón, el talentoso mediocampista que luego de varios años vistiendo la camiseta Merengue, dejó la institución y ahora tiene varios pretendientes detrás de sus servicios.

Ahora, con 30 años que el futbolista está en plena libertad de decidir cuál será su futuro deportivo, y ante ese contexto asoman dos serios interesados encontrar con su calidad en el eje del campo; precisamente los dos equipos más importantes de la capital andaluza.

Real Betis y Sevilla, son las dos instituciones que entraron en la puja por quedarse con el hombre que hace años maravilló al mundo del fútbol jugando para Málaga, de hecho, ahí es donde toma fuerza la opción del equipo verde hispalense, dirigido por el chileno, Manuel Pellegrini.

Y es que cuando el equipo malagueño estaba en su momento de extasis, la gran figura era Isco, el futbolista que ahora nuevamente podría estar siendo dirigido por el austral; sin embargo la duda pasa es por si la Junta directiva de ese club estaría dispuesto a pagar el millonario sueldo que aspira al deportista.

Misma situación es la que sucede con la escuadra blanca de la ciudad, que pese a que sigue desde hace un buen tiempo al volante, no se tiene total conocimiento de sí puedan o no solventar el millonario salario; estoy de acuerdo con información del diario As.

Es de anotar que Isco en Real Madrid tenía un gran sueldo que circulaba por los 6 millones de euros por temporada, algo que según indica el tradicional medio de comunicación, es tarea casi que imposible para los dos equipos de Sevilla, que añoran tener al jugador.

Del mediocampista de 30 años hay bastantes rumores en el mercado de pases, ya que en pasados días también sonó para engrosar las filas de Galatasaray de Turquía y del vigente campeón de la Serie A de Italia, Milan. Solo el tiempo dirá lo que ocurra con el jugador.