Joan Laporta responde a Matías y Lionel Messi: "No me hagáis hablar..."

Tras unas horas de locos en todos los sentidos y donde solo hubo ruido en el Camp Nou de Barcelona por las palabras del hermano de Lionel, Joan Laporta ya respondió a los dardos de Matías Messi sobre un conjunto culé donde así valoran los últimos acontecimientos en relación con la figura de La Pulga. El mandamás blaugrana, contundente

"No vamos a volver a Barcelona. Y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a Joan Laporta, desagradecido con todo lo que dio Messi al Barcelona…La gente no lo ayudó, tendría que haber salido a hacer una marcha o algo, que se vaya Laporta y que se quede Messi”, empezaba Matías Messi en ese directo de Twitch que dio vuelta al mundo entero en las últimas horas.

Los dardos antes de pedir perdón continuaban: “Los catalanes son traidores. Mi mamá se lo dijo a Lionel una vez, te van a pagar como a Ronaldinho…El que ha tenido la oportunidad de viajar a Barcelona, entra en el Museo y es Messi…El Barça se empezó a conocer por Messi, no lo conocía nadie, solo al Madrid".

PAZ

"Leo Messi es patrimonio del Barça y estamos orgullosos de ello, el mejor del mundo y de la historia. No me hagáis hablar de Messi, pertenece al PSG y no quiero comentar nada sobre futbolistas que están en otro club. Lo del hermano le quito toda importancia y se ha disculpado. Todo lo que ha dicho es comprensible y no le doy más vueltas", comenzaba un Laporta pacifico en sus valoraciones sobre el tema en una rueda de prensa donde se analizó el presente económico del club.

No se cierra la puerta a un regreso por parte de la directiva, pero no habrá más declaraciones sobre el tema: "Ya lo he comentado. Leo es patrimonio del Barça, está en otro equipo y no quiero comentar nada por respeto a él y el PSG. No le demos más vueltas. Puedes deducir la respuesta a la pregunta, no afecta para nada a la relación Messi-FC Barcelona".