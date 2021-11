José Mourinho comanda un nuevo proyecto con AS Roma. El DT portugués sorprendió con su decisión de regresar a la Serie A y tomar el mando de la Giallorossa. Sin embargo, esta claramente no fue la única opción que tuvo The Special One. El exdirector general de Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge ha revelado que fue seriamente considerado por el club bávaro.

Luego de su destitución del banquillo de Tottenham, José Mourinho tardó solo unos pocos meses en volver a la actividad. El entrenador, pese a su polémico temperamento, tiene un currículum que habla por sí solo. Por ende, no es de extrañar que su nombre suene para los principales equipos del mundo.

Actualmente, el luso encabeza el proyecto de AS Roma, pero se ha dado a conocer que el entrenador pudo dirigir a un gigante europeo. Tras la renuncia de Hans-Dieter Flick, Bayern Múnich barajó la idea de llamar al ex DT de equipos como Benfica, FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United y Tottenham.

Mourinho en el radar de Bayern

Quien confirmó esta información fue nada más y nada menos que Karl-Heinz Rummenigge, antiguo director general del equipo alemán. El ganador del Balón de Oro aseguró que el club tuvo a The Special One en su lista de candidatos en una entrevista con Rai. "Mourinho era candidato, quería venir a Alemania para entrenar al Bayern".

Rummenigge añadió que Julian Nagelsmann, entonces entrenador de Leipzig, se adaptaba mucho mejor a la identidad de juego del equipo bávaro. "Luego se optó por un perfil diferente, con características distintas que se adaptan más al Bayern y al final quedó todo en una hipótesis".