La relación entre José Mourinho y los medios de comunicación siempre ha sido bastante áspera. La personalidad del entrenador ha detonado múltiples cruces con periodistas en las salas de prensa y ahora empieza a tener sus roces con los medios italianos. A solo meses de su llegada a AS Roma, un medio ha decidido dejar de emitir las conferencias del entrenador.

Han sido varios los cruces de José Mourinho con la prensa que han quedado para la historia. El entrenador nunca se ha cortado a la hora de responder en las conferencias y en varias oportunidades ha respondido tajantemente a algunos periodistas ante preguntas que no han sido de su agrado.

Justo esto ocurrió en la última comparecencia de The Special One. Marco Juric, un periodista de la emisora de radio, Retesport preguntó si cabiará algo en el equipo con respecto a lo demostrado en los primeros 6 meses de proyecto. "Usted es inteligente y quiere aparentar que no, o directamente no es inteligente" fue la respuesta del DT de la Loba.

Mourinho es vetado

Ante la dura respuesta del entrenador, la emisora de radio antes mencionada ha decidido vetar al luso. "Retesport, solidarizándose con Marco Juric por la desagradable e inoportuna respuesta del señor José Mourinho en la sala de prensa, el pasado sábado, decide suspender su participación en las ruedas de prensa a fin de evitar la posterior formulación de preguntas de cortesía y lícita conducta" dice el comunicado del medio.

"Deseamos que el técnico trabaje siempre para aumentar la suerte del equipo y centre su atención en posibles soluciones técnicas, evitando especulaciones que, en este momento, consideramos totalmente inoportunos" añade la emisora de radio luego de lo ocurrido en la sala de prensa.