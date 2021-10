Las noticias sobre el nuevo rico del planeta fútbol no paran. Todo parece indicar que para Newcastle conseguir un entrenador ha sido tarea difícil, ya que hay varios estrategas quienes se han mostrado apáticos, entre esos, José Mourinho, a la opción de tomar las riendas del cuadro negro y blanco.

Steve Bruce hasta hace poco fue el director técnico del club; los resultados condenaron el destino del hombre que dejó al equipo penúltimo de la Premier League de Inglaterra, con apenas tres puntos y luego de caer 3-2 a manos de Tottenham.

El caso es que en entrevista con ‘Sky Sports’, el luso dio su negativa para tomar las riendas del equipo que ahora es motivo de información por su inyección ecónomica: "¿Newcastle? He decidido quedarme. No me voy a ir. He firmado por tres años para este proyecto con la Roma y no abandonaré a mis jugadores".

Un comprometido con la causa, así está José Mourinho, que con su club tuvo una dolorosa derrota en la Conference League. El modesto Bodo Glimt, de Noruega, le propinó un contundente 6-1.

Y en términos generales, son varios los entrenadores que ‘le han hecho el feo’ a la posibilidad de dirigir a Newcastle. Hombres como Brendan Rodgers, Antonio Conte, Zinedine Zidane y Rafael Benítez, ya dieron el no, precisamente, este último quien ya pasó por ese club.

Por ahora, todos los caminos indican a que el histórico ex volante inglés, Steven Gerrard, será la primera opción para los nuevos dirigentes saudís, quienes al igual que sus hinchas, esperan salir del fondo de la tabla de la Liga de Inglaterra. Unai Emery y Roberto Martínez, son otros entrenadores que están en la baraja.