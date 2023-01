La situación judicial de Dani Alves es delicada. Tras ser detenido en Barcelona este viernes, la jueza de instrucción decidió su ingreso a prisión sin fianza. El brasileño está acusado de violación a una mujer en los baños de una discoteca en Barcelona en la noche del pasado 30 de diciembre.

De acuerdo a El Desmarque, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona aceptó el pedido de la Fiscalía y la parte acusatoria para enviar a prisión a Dani Alves de forma preventiva y sin fianza.

El lateral brasileño de 39 años, ex Barcelona y actualmente en Pumas de México, llegó este viernes a España y fue rápidamente puesto en detención. Fue llevado a la comisaría de Barcelona de Les Corts donde dio declaración, luego de que lo hizo la denunciante. Tras su declaración, quedó detenido hasta que la jueza decidió que ingrese a prisión sin fianza.

Dani Alves estuvo el pasado 30 de diciembre en Barcelona, aprovechando algunos días de vacaciones que tuvo tras el Mundial de Qatar. Admitió que fue a la discoteca en donde presuntamente ocurrió el hecho, pero negó que haya agredido a la mujer. "Lo siento mucho pero no sé quién es esa señorita. No sé su nombre, no la conozco, nunca la vi otra vez en mi vida. En estos años nunca he invadido el espacio de alguien sin su autorización", había dicho en un video para Antena 3.

Dani Alves ya había jugado un partido en esta temporada con Pumas hasta este viaje a Barcelona. Con el club catalán terminó su contrato en el verano europeo pasado. Tras fichar con el conjunto mexicano, jugó 12 partidos en el Torneo Apertura antes de jugar el Mundial de Qatar con Brasil.