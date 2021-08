Con una goleada ante Norwich City por 3-0 como visitantes, Liverpool debutó el sábado en una nueva edición de la Premier League gracias a los goles de Diogo Jota, Roberto Firmino y Mohamed Salah. Los dirigidos por Jurgen Klopp iniciaron la campaña de forma sólida.

Sin embargo, y a pesar del gran resultado que consiguieron en el campo de juego, algo que sucedió en las tribunas uno de los grandes temas debatidos en la semana entorno al encuentro disputado en Carrow Road. Los hinchas visitantes tomaron de punto a Billy Gilmour y entonaron cantos homofóbicos cada vez que éste manejaba la pelota.

El escocés, de apenas 20 años, debutó en Norwich, a préstamo desde Chelsea y tuvo que tolerar esos cánticos, en los que lo llamaban 'rent boy', traducido como un chico de alquiler. El ambiente del fútbol salió a apoyarlo y a repudiar el accionar de los hinchas del equipo de Anfield Road. Ese fue el caso de Klopp, que no evitó el tema.

"La escuché. Desde ninguna perspectiva es la canción más bonita del mundo, por eso no es necesaria. Obviamente incomoda a la gente. Podemos decidir ahora que esta no sea más nuestra canción. No estoy seguro de si la gente me escucha, pero sería bueno. No quiero escucharla nunca más por muchas razones", expresó el entrenador para la web de Liverpool.

Además el alemán explicó por qué deberían dejar de cantar sobre esa temática: "Si pensás como cantás, sos un idiota. Si no pensás sobre lo que cantás en esa situación es simplemente una pérdida de tiempo. Olvidala y cantá otra canción". Y luego destacó que son las canciones como 'You Will Never Walk Alone' las que les ponen la piel de gallina y les dan un empujón.