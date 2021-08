Donnarumma peleará por la titularidad en PSG: "La competencia con Keylor Navas me fascina"

Gianluigi Donnarumma es una de las nuevas piezas de Paris Saint-Germain (PSG) para esta temporada. El guardameta apunta a ser uno de los mejores del mundo, teniendo ya el título de la Eurocopa en su historial. Ahora llega a Francia a competir el puesto en el arco parisino con Keylor Navas.

Donnarumma fue una oportunidad de mercado inmejorable para PSG. El portero salió como agente libre de AC Milan, por lo que pudieron hacerse con la ficha del jugador a coste cero. Sin embargo, el club ya contaba con un portero de primer nivel, como lo es Keylor Navas. Por ende, los guardametas deberán competir por el puesto.

"La competencia con Keylor Navas es una motivación suplementaria, es una cosa que me fascina. Me siento muy bien y muy relajado. La última temporada, PSG no ganó la Ligue 1, pero el verdadero objetivo es ganar la Champions League" fueron las palabras de Gigio en una entrevista con Corriere dello Sport.

Mauricio Pochettino se encuentra en una situación sumamente complicada para elegir a quien será el dueño del arco en PSG. Por un lado está un portero de clase mundial ya consagrado como Keylor Navas, mientras que por el otro está el joven Gianluigi Donnarumma, quien tiene todo para convertirse en el mejor del mundo.

Ruptura con Milan

Donnarumma también habló de su salida de AC Milan, dejando en claro que busca estar en lo más alto. "Estuve ochos años en el club, es mi casa, viví allí momentos maravillosos. Seguiré siendo siempre un seguidor del club. Ocho años no se pueden olvidar, pero necesitaba cambiar para crecer, mejorar y hacerme más fuerte. Sentí la necesidad de un nuevo espacio".